Ceren Damar Şenel'in adı ‘koru'da yaşatılacak

Çankaya Üniversitesi, menfur bir saldırı sonucu 2 Ocak tarihinde kaybettiği Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in anısını ‘Hatıra Ormanı' ile yaşatacak.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in anısına Merkez Kampüs'te oluşturulacak orman için ağaç dikim töreni gerçekleştirildi. ‘Hatıra Ormanı Ağaç Dikim” etkinliğine katılan Çankaya Üniversitesi yöneticileri, çalışanları, öğrencileri, 7 dönümlük araziye yaklaşık bin çam fidanı dikti. Dikilen fidanlara can suyu verildi.

“Ceren'in adı burada yaşayacak”

Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, dünyanın, boş gelip geçici olduğunu belirterek, “Bizler bir süre sonra yok olacağız. Ama Ceren'in adı burada yaşayacak. Ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

“Ceren'in yeşertmiş olduğu tohumu bitkiye dönüştürmek istedik”

Dikilen fidanların uzun yıllar sonra orman haline geldiğini görmeyi istediklerini dile getiren Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, “Ceren'in, ülkemizde oluşturduğu doğruluk, dürüstlük ve göreve düşkünlüğün uzantısı olarak biz de bir şeyler ekelim istedik. Ceren'in ülkemizde yeşertmiş olduğu tohumu, bitkiye dönüştürmeyi amaçladık. Ceren'i hiç unutmadık, unutmayacağız” şeklinde konuştu.

“Gölgesinden, oksijeninden, doğal dengesinden herkes faydalanacak”

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ise ‘Hatıra Ormanı' oluşturulmasının ulvi bir karar olduğunu belirterek, böyle bir karar aldığı için Çankaya Üniversitesine teşekkür etti. İnsanlık için toplum için kültürler için ağacın, bitkinin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Damar, “Dünyada birçok ülkenin bayrağında simge olarak ağacı görebiliriz. Ağaç sevgisi insanlık için önemli. Ağaçlar bir aradayken daha güzel gelişiyor. Yalnız bir ağaç çoğu zaman kuruyor. Bitkiler birlikte bir güç oluşturabiliyor, daha canlı, gür olabiliyorlarsa insanlar da birlikte, işbirliği içinde bu dünyayı daha güzel hale getirebilir” dedi. Damar, ormanın oluşmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Buradaki ağaçların gölgesinden, oksijeninden, doğaya sağladığı doğal dengeden herkes faydalanacak” dedi.

Törene, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. H. Selçuk Geçim ile Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, annesi Feyzan Damar ile kız kardeşi Selin Damar, Çankaya Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrenciler katıldı.