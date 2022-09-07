Cesedi yol kenarında bulunan çocuğun babasından kan donduran sözler: “Eşimin teyzesi çocuğu alıp kaçmış”

Ankara'da yol kenarında ölü olarak bulunan 2 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Haşim olayıyla ilgili annesinin teyzesi Mune E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Oğlunun, Mune E. tarafından daha önceleri kaçırıldığını söyleyen Baba Sultan Tarık Haşim ise olayla ilgili ürpertici açıklamalarda bulundu.

Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta dün meydana gelen olayda sabah saatlerinde 2 yaşındaki Yabancı uyruklu Rayyan Haşim'in cansız bedeni bulunmuştu. Haşim'in kaldırım kenarındaki cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucu, Haşim'in annesinin teyzesi Mune E., şüpheli olarak belirlenmiş ve Mamak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyette yapılan sorgulamasında, konuşmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Mune E.'nin çocuğu daha öncede kaçırdığı ve ailenin söz konusu kaçırma olaylarından dolayı emniyete başvurduğu da öğrenildi.

Zehirlenme şüphesi üzerine alınan patoloji örneği İstanbul'a gönderildi

Haşim'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Mune E.'nin ise polis sorgusunun tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ise Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

“Eşimin teyzesi çocuğu alıp kaçmış”

Oğlunu kaçıranın eşinin teyzesinin olduğunu söyleyen Baba Sultan Tarık Haşim, daha önce de aynı kişinin çocuğu kaçırmaya çalıştığını belirterek şunları dedi:

“Ölmeden bir gün önce benim eşim misafir olarak teyzelerinin yanına gitmişti. Çocuğu alan da teyzesiydi. Sabah aradılar beni. Eşimin teyzesi çocuğu alıp kaçmış. Karakola gittik ve bilgi aldık. Gece gündüz aradım bulamadım. Polislere beraber de aradık. En sonunda bana haber verdiler ‘bulundu' dediler. ‘Mune'yi bulduk' dedi polisler. Bana, ‘Çocuğun ölmüş' dediler. Hastalık varmış beyninde bizim de haberimiz yoktu. Nasıl ölmüş, soğuktan mı ölmüş bilmiyorum. Haberim yok benim. Bundan 10-15 gün önce de böyle şeyler yaptı biz de hemen aldık çocuğu elinden kurtardık. Aklı yerinde değilmiş. Aklı yerinde olsa böyle yapamazdı. Eşim, teyzesine misafir olmuş. O da sabah erkenden çocuğu kaçırmış. Çocuğu ölü bulmuşlar. 2 yaşındaydı, daha annesini emiyordu. Mahkeme süreci başladı şimdi. Bu ikinci sefer oldu. Çocuğu bugün defnettik.”