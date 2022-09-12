Çeşme'nin içme suyu problemi tarih oluyor

Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme'nin asırlık içme suyu problemi tarih oluyor. 34 kilometrelik boru hattının 29 km'sini tamamladıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca iletim hattını bu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “33 bin 668 metrelik toplam boru hattının şu ana kadar 29 bin metrelik kısmını döşedik. 55 sanat yapısından da 35'inin de imalatlarını tamamladık. Hedefimiz bu yılsonuna kadar tüm iletim hattı ile sanat yapısı inşaatlarını bitirmek” diye konuştu.

Proje kapsamında 3 adet depo, 2 terfi merkezi bir de konvansiyel artıma tesis inşa edeceklerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, gerekli kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Akca, arıtma tesisinde günde yaklaşık 24 bin m3 suyun arıtılarak Çeşmelilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Yılda 3.74 milyon metreküp içme suyu verilecek

Çeşme'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Karareis ve Salman Barajları'nın dolu olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Proje tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu vereceğiz. Ayrıca Salman Barajı'ndan bin 700 dekar tarım arazisine de can suyu sağlayacağız” diye konuştu.

Çeşme'ye yılda 3.74 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak projenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Çeşme Yarımadası'nın asırlık su sıkıntısını kökünden çözmek olduğunu ifade etti.