Çeşme'nin içme suyu probleminin çözümünde sona yaklaşıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan içme suyu problemini kökünden çözeceği belirtilen Karareis ve Salman barajlarının suyunu ilçe merkezine getirecek isale hattı çalışmalarının bittiği bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çeşme'nin içme suyu problemini çözmek için başlatılan çalışmada sona yaklaşıldığı, bu çerçevede Çeşme'ye yılda 3,74 milyon metrekare içme ve kullanma suyu temin edecek Karareis ve Salman barajlarında biriken suyu ilçe merkezine ulaştıracak 33 bin 668 metrelik isale hattının tamamlandığı kaydedildi. Hat üzerinde 55 adet sanat yapısı inşa edildiği hatırlatılan açıklamada, proje çerçevesinde 1 adet 500 metreküplük ve 2 adet bin metreküplük depo inşa edileceği vurgulanarak, ayrıca 2 terfi istasyonu ile 24 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesislerinin de 2023 yılı içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada şunlar not düşüldü:

"Hedef 2024 yılı içerisinde Çeşme'de musluklardan Karareis ve Salman Barajı'nın suyunu akıtabilmektir. Proje tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu vereceğiz. Ayrıca Salman Barajı'ndan bin 700 dekar tarım arazisine de can suyu sağlayacağız. Çeşme'ye yılda 3,74 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak proje bölge için çok önemlidir. Çalışmaları hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Çeşme Yarımadası'nın asırlık su sıkıntısı kökünden çözülmüş olacaktır."