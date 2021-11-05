Cevizlidere'nin iki yeni parkı 13 Kasım'da açılıyor

Çankaya Belediyesi, Cevizlidere Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan iki yeni parkı 13 Kasım'da halkın hizmetine sunuyor. Parklardan birine usta sanatçı Edip Akbayram'ın adı verilirken, diğerinin adı ise Cevizlidere Çocuk Parkı oldu.

Çankaya Belediyesi ilçenin yeşil dokusunu yeni yaptığı parklarla zenginleştirmeye devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde yapılan ve halkın hizmetine sunulan 86 yeni parka şimdi Cevizlidere Mahallesi'nde iki yeni park daha ekleniyor. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerinde son düzenlemeleri yapılan yeni parklar toplam 6 bin 500 metrekare alana sahip. Sanatçı, sporcu, bilim insanı ve politikacılar gibi ülkeye değer katmış önemli insanların adlarını parklarına ve sosyal tesislerine vererek ölümsüzleştiren Çankaya Belediyesi, usta sanatçı Edip Akbayram'ın ismini de yeni parkında yaşatma kararı aldı. Yeni açılacak parklardan Edip Akbayram adı verilen park bin 936 metrekare yeşil alana sahip. Basketbol sahası, fitness alanı ve koşu

yolu olan parkta çocuk oyun alanı da bulunuyor. Bin 257 metrekare yeşil alanı bulunan diğer park ise iki çocuk oyun alanı ve oturma birimleri ile bölge halkına hizmet verecek.

Edip Akbayram'ın bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değerlerden olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sanatçılarımızın ve bu ülkeye değer katan insanlarımızın isimlerini park ve sosyal tesislerimize vererek yeni nesillere aktarmak bizim için çok önemli. Usta sanatçımız Edip Akbayram'ın adını da yeni parkımıza vermenin onurunu yaşıyoruz. Halkımıza katkı sağlamış tüm değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Cevizlidere Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerindeki iki yeni park, 13 Kasım günü saat 14.00'te törenle açılarak halkın hizmetine sunulacak.