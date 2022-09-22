Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndan Sosyal Konut Projesi hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair önemli bilgiler “10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri” başlığıyla maddeler halinde paylaşıldı.

Sosyal Konut Projesi Gerçekleri

Bazı mecralarda yer alan, “İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek” iddiası üzerine Bakanlık, kurada adı çıkmayan vatandaşların kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öte yandan Bakanlık, “Arsası olan konuta başvuramaz” iddiasını düzelterek, bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece projeye başvurulabileceğini ve tarla olmasının da bu başvuruya engel teşkil etmeyeceğini bildirdi.

“Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim” şeklindeki söylemlerinde yanlış olduğunu vurgulayan Bakanlık, “konut arsalarının vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan”, konuta başvurudan bir farkı olmadığını kaydetti. Öte yandan Bakanlık, bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapabileceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sosyal Konut Projesi'nin bir diğer yanlış anlaşılan noktası olan “18 yaşını geçmiş iki kardeş” iddiasını ise ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındığı şeklinde düzeltti. Ardından Bakanlık, gençlerin aynı hanede de olsa başvuru yapabileceğinin altını çizdi.

Bakanlık, “Şehit yakınları ve gazilere de hane geliri ve yaş sınırı var” iddiası üzerine şehit yakınları ve gazilerin de herhangi bir sınırlamaya tabii tutulmadığını belirtti.

Bir diğer, “TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek” iddiasına ise Bakanlık tarafından açıklama getirilerek, bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temelinin Ekim ayında atılacağı ve 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacağına yönelik açıklama getirildi.

Ayrıca Bakanlık, “Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak” iddiasına ise TOKİ'nin taksitlerine memur artış fiyatlarının tavan fiyat olduğunu belirtti. Bugüne kadar taksitlerin memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmediğini, aksine memur maaşının artışının altında tutulduğunu bildirdi. Bu durumun geçmiş yıllarda mevcut olduğunu anımsatan Bakanlık, son 4 yılda TOKİ Taksit artışının hep memur maaşının altında olduğunu kaydetti. Ayrıca Bakanlık, TOKİ'nin yıllık indirim kampanyalarıyla vatandaşa ödeme kolaylığı sağladığını vurguladı.

“TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek” iddiası üzerine Bakanlık, TOKİ projelerine ilk başvuru şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olduğunu ve yabancıların başvuru yapamayacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “TOKİ Konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı” iddiasına ise son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldığını anımsattı.

Öte yandan “TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir” iddiası üzerine Bakanlık, TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkının olmadığını vurguladı.