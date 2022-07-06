Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personeli ve 60 aracıyla afetlere hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde bulundurduğu 52 bin personel, 60'ın üzerinde araç ve 100'ün üzerinde cihazla afet, afet sonrası hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma görevleri için daima hazır bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, afetler sonrasında kullanılmak için bünyesine kattığı 4 yeni aracı tanıttı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün Ar-Ge çalışmaları sonucunda özel olarak tasarlanıp oluşturduğu teçhizatlı mobil araçlar ile Türkiye'de ve dünyada meydana gelen afetlerden etkilenen bölgelerde üstün özellikleri sayesinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevlerde çeşitli hizmetler sağlıyor.

Yapı İzleme Aracı afetlerde nokta atışı yapıyor

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bünyesine kattığı araçlardan birisi de Yapı İzleme Aracı. Yoğunlukla depremlerde kullanılan araç ihtiyaç halinde sel afetlerinde de kullanılıyor. Nokta atışıyla tespit yapabilen araç, hasar görmüş yapıya yaklaşılamayan, eğim olup olmadığından emin olunamayan durumlarda kullanılma imkanı sunuyor. Yapı incelemesi yapılan aracın elde ettiği veriler belirli sürenin sonunda ilgili kurumlara ve vatandaşlara sunuluyor.

Mobil Laboratuvar Aracı numune değerlendirmesi yapıyor

Deprem afetlerinde kullanılmak üzere temin edilen Mobil Laboratuvar Aracı, kamuya açık, vatandaşların yoğun kullandığı kalabalık alanlarda hem izleme yapıyor, hem de yapıdan alınan numunelerin değerlendirmesini yapıyor. Alınan örneklerle araçlarla içerisindeki cihazlar, yapının özelliği, kullanıldığı maddeler, çatlak durumu gibi etmenleri inceleniyor. Araç, arama kurtarma çalışmalarına da destek veriyor.

Bakan Kurum afet koordinasyonunu Mobil Koordinasyon Aracı'ndan yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2021 yılında bünyesine kattığı Mobil Koordinasyon Aracı, koordinasyon merkezinin kurulmasına müsait alan bulunamayan noktalarda değerlendiriliyor. Afetlerde Bakan Murat Kurum'un çalışmayı koordine etmesine fayda sağlayan araç son olarak Kastamonu'da yaşanan sel afetinde kullanıldı. Aynı anda 8 farklı noktaya canlı bağlantı yapabilen araç, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronların uçuşunu izleyebiliyor.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına destek sağlayan ve tanıtılan 4 araçtan biri olan Mobil İletişim Ofisi ise afet bölgelerindeki iletişimin kuvvetlendirilmesine olanak sağlıyor. Vatandaşların sorunları, beklentileri bu ofisten çözülüyor. Mobil İletişim Ofisi, İzmir'deki deprem sonrası iletişim ihtiyaçları doğrultusunda bakanlık bünyesine dahil edildi.

Geo Radar, İHA ve dronlar da afetler sonrası destek sağlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine katılan 4 aracın yanı sıra envanterde bulunan Geo Radar, Multistation, Lazer Tarayıcı, İHA ve dronlar da afetler sonrası çalışmalara destek sağlıyor. Geo Radar, boşaltılması gereken binalarda, acil tedbir alınması gereken durumların değerlendirilmesinde olanak sağlıyor.

Özel yazılımla ve donanımla üretilen 8 İHA ve dron ise ulaşılamayan noktaların incelenmesinde kullanılıyor. Dronlar, yüksek konumdaki yapılardaki çatlağın genişliğini, eğimini, konumunu otomatik olarak koordinasyon merkezindeki bilgisayarlarla paylaşıyor. İHA ise daha geniş alanları tarayarak alan incelenmesinde kullanılıyor.

“Bizim hasar tespit çalışmalarındaki esas verimiz personellerimiz”

Afet anında ve sonrasında kullanılan araçlar hakkında konuşan Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, hasar tespit çalışmalarında asıl görevin personellere düştüğünü belirterek, “Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevlerimiz var. Bu görevlere Türkiye genelinde 52 bin mühendis ve mimar personelimiz ile bu alandaki 60'ın üzerinde araç, 100'ün üzerinde cihazların desteğiyle sağlıyoruz. Bizim hasar tespit çalışmalarındaki esas verimiz personellerimiz. Bu konuda özel eğitim almış hasar tespit mühendisleri. Ancak muğlak durumlarda ya da çok geniş alanlarda şüphe duyulan durumlarda ise burada görmüş olduğunuz araçlardan ve içindeki cihazlardan yararlanıyoruz” dedi.

Aslan, sürekli olarak kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Bu araçlarla ve cihazlarla daha hızlı, daha doğru, daha seri çalışmanın yolunu açmış oluyoruz. Gün gün bu araç ve cihaz envanterimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Bütün afetlerden sonra Hasar Tespit Raporlarımız oluşuyor. Son 5 yıldır çok ciddi donanımlar ve yazılımlar geliştirdik. Bunu da sahada kullanıyoruz. Talep edilen noktada dünyanın neresinde olursa olsun personelimiz ve donanımımızla destek veriyoruz. En son Arnavutluk'ta yaşanan depremde çok ciddi bir personel katkısı sağlamıştık” diye konuştu.

Afetler, mobil cihazların kullanımı, iletişim, koordinasyon gibi çeşitli eğitimler verilen 52 bin personel, 60'ın üzerinde araç ve 100'ün üzerinde cihaz, şimdiye kadar 46 ilde deprem, sel, fırtına ve yangın olmak üzere vuku bulan 70 adet afet olayında görev aldı. Ekipler, gayretleri neticesinde 987 bin 362 yapı içerisindeki 2 milyon 482 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirildi.