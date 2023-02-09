Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uydu ve İHA'larla hasar tespit çalışmaları yapıyor

Bakanlık, karadan yaptığı çalışmaların yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyon merkezinden yürüttüğü çalışmalarla da şehirlerin üç boyutlu önceden oluşturulan dijital ikizlerini, 12 adet uçak İnsansız Hava Aracı (İHA), dronlar ve Göktürk uydusundan gelen anlık görüntülerle karşılaştırarak ön hasar tespit çalışmaları yapıyor. Dijital ikiz teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, Bakanlığa ait ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli ekiplerce erişilebiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, uçak İHA'larından elde edilen veriler ve Aksungur İHA görüntülerinin afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynayarak katkıda bulundu.

“Kurumlarla eş güdümlü çalışılıyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasında hasar tespitlerinin sağlıklı ve kurumlarla eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirildiği vurgusu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi'ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, ATLAS sistemine entegre edilmiştir. İlgili veriler, depremde görevli tüm ekiplerimizin kullanımına açılmıştır. Bu çerçevede, Genelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, Harita Genel Komutanlığı uçaklarından elde edilen veriler ve Aksungur İHA görüntüleri afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynamıştır. Yine Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, özel sektörden 12 adet firmanın 12 adet İHA'yla, afet bölgesinde yer alan 10 ilimizde hassas görüntülerin alınması çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızda oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde yapılan kapsamlı çalışmalar ile bölgedeki binalara ait kadastro ve tapu bilgileri ile bağımsız bölüm ve kişi sayıları sistemimize entegre edilmiştir. Görev alanımızda yapılan çalışmalar ile ihtiyaç duyulacak tüm alanlardaki tüm alanlardaki yıkık ve çökük binalar için verilere erişim sağlanmıştır.”