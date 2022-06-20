Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının personel alımı sonuçları açıklandı

10-15 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ÖSYM tarafınca açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.