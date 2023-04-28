Çevre sektöründe MYK projesi kapanış toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) yürüttüğü “Gelişmiş Çevre Sektörü için Revize Ulusal Meslek Standartları Yeterlilikleri Projesi”nin kapanış toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan TÜÇEV ile Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen “VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı” çerçevesinde TÜÇEV'in yürüttüğü 30 ay süren “Gelişmiş Çevre Sektörü için Revize Ulusal Meslek Standartları Yeterlilikleri Projesi”nin kapanış toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Abdullah Özdemir, paydaşlarıyla birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde çalışma hayatına iş gücü kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Bugüne kadar bin 306 ulusal meslek

standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 645 ulusal yeterlilik geliştirilerek hizmete sunulmuştur. Bugün itibarıyla yetkilendirilmiş aktif belgelendirme kuruluşu sayımız 277'dir. Yürütülen sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında 2 milyon 477 bin kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır” dedi.