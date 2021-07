Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Altındağ'ın büyük dönüşümünü başlatıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Altındağ'ın büyük dönüşümünü başlatıyoruz. Aktaş Kentsel Dönüşüm Projemizle 357 yeni yuvamızın ve bereketin merkezi olacak 42 dükkânımızın temellerini atıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehirçilik Bakanı Kurum, Altındağ'da Büyük Dönüşüm Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, " Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar yüzyıllar boyunca 'Tarihi Ankara' olarak bilinen özel bir yerde, Altındağ'dayız. Ankara için, Altındağ için tarihi bir dönüşümü, Altındağ'ın büyük dönüşümünü başlatıyoruz. Aktaş Kentsel Dönüşüm Projemizle 357 yeni yuvamızın ve bereketin merkezi olacak 42 dükkânımızın temellerini atıyoruz. Yeni yuvalarımız hayırlı olsun. Dükkânlarımız hayırlı olsun. Parklarımız, yollarımız, yeşil alanlarımız, Altındağ için, Başkentimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz medeniyet yürüyüşünde; 'çevreye saygılı şehirler' diyerek; 81 şehrimizde yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kalıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak; çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekolojik koridorlarıyla, millet bahçeleriyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, mahalle kültürünü yaşatan yatay mimarisiyle 1000 yıllık kültürel değerlerimizi, şehirlerimizde harmanlıyoruz. Bizim milletimiz, sizler, daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı şehirleri hak ediyorsunuz. Bu sebepten; cennet vatanımızın deprem gerçeğini bir an olsun aklımızdan çıkarmıyoruz, unutmuyoruz. Deprem dönüşümünde adeta zamanla yarışıyoruz. Ülkemizin sağlıksız yapı stokunu şehir şehir, ilçe ilçe ve köy köy tarıyor, riskli alanları, binaları tespit ediyoruz. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız bir dönüşüm seferberliği başlattı. Biz de 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek süreci daha da hızlandırdık."

“Tek çözüm kentsel dönüşüm, diyerek, her bir vatandaşımıza gidiyoruz, dönüşümü anlatıyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Evlatlarımızın, yavrularımızın mutlu olacağı yuvaları bir an evvel yapmak için çalışıyoruz. Depreme dayanıksız binaları, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz, hemen yenisini yapıyoruz. Bu sayede bugüne kadar, 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde, sahada yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal konut ve deprem dönüşüm konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Bakanlık olarak; Ankara'nın hemen hemen her ilçesinde; Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm, diyerek, on binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdük" açıklamasında bulundu.

Altındağ'ın yerinin ayrı olduğunu belirten Bakan Kurum, "Çünkü burası 'Eski Ankara', 'Tarihi Ankara'. İlçemizde; 4 etaptan oluşan muhteşem bir projeyle, tarihi bugünle buluşturuyoruz. Ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini Altındağ'da gerçekleştiriyoruz. Çünkü Altındağ, tarihiyle, kültürüyle bunu hak ediyor, Altındağlılar olarak bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Projemizin ilk etabı için Ankara Kalesi çevresini, ikinci etapta ise Hergelen Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi belirledik. Hergelen Meydanı'ndaki projemizle, şehrimize tarihi ve kültürel dokusuyla, önemli bir turizm merkezini kazandırıyoruz. Üçüncü etabımız, Ulus'taki 'Yahudi Mahallesi'. Son etabımız ise Altındağ Belediye binamızın olduğu yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Belediye binasını yıkıyoruz. Altı otopark, üstü park olacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Durmuyoruz! Hacettepe Mahallemizde de; Hamamarkası'nda sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme ve tarihi konakların restorasyonunu yapıyoruz. Devam ediyoruz! 2200 yaşındaki Ankara Kalemizin bulunduğu tepenin eteklerinde, Kayabaşı mevkiinde; Kale çevresinin tarihi ve turistik cazibesini en yükseğe taşıyacak projemize başladık. Bölgedeki riskli yapıları yıkıyoruz. Burada da Ankara'nın o eşsiz güzellikteki tarihi konaklarıyla bezenmiş mahallelerini yeniden ihya ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, Altındağ'daki projeleri ise şöyle sıraladı:

"Atıfbey-Hıdırlıktepe ve İsmetpaşa Mahallelerinde, riskli alanda 5 bin 200 konutun 4 bin 100 tanesini yıktık. Burada, yeşille iç içe, yepyeni bir yapılaşmayı hızlıca hayata geçiriyoruz. Gümüşdere'deki rezerv alanımızda İtfaiye (Spotçular) Çarşısı için, 152 dükkân, 85 ofis, çok amaçlı salon yapıyoruz. İhalesini yaptık. Kolları sıvadık. Çalışmalarımıza başladık. Başpınar Mahallesi'ndeki riskli alanda imar planlarını onayladık. Vatandaşlarımız büyük bir heyecanla tapularını alıyorlar. Başpınar'ı da inşallah hep birlikte geleceğe en güzel şekilde taşıyoruz. Çalışkanlar Mahallesi'ndeki riskli alanda, 542 konut ve 19 dükkândan oluşan projelerimizi tamamladık, 202 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Teslimlerimize devam ediyoruz. Önder Mahallemiz baştan beri çok kıymetliydi. Buradaki rezerv alanımızda, 340 konutu ve 68 işyerinin yapımını hızlıca tamamladık. Şimdi, Örnek Mahallemizdeki riskli alanda da imar planı çalışmamızı hızlandırıyoruz, en kısa sürede tamamlıyoruz. Burada da Altındağ'ın şanına yakışır bir kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Gültepe'deki riskli alanda da imar planlarımızı tamamladık. Burada da yıkım ve anlaşma sürecimiz devam ediyor. İnşallah, Altındağ'da 7 koldan başlattığımız bu dev dönüşüm hamleleriyle, bu büyük şehircilik adımlarıyla, Altındağlı hemşerilerimizin hizmetkârıyız, Başkentimizin hizmetkârıyız."

Altındağ Cinderesi bölgesinde geçen yıl başlattıkları projede 451 konutun inşasının tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Bakan Kurum, " İnşallah 2022 yılının Ocak ayında buradaki konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bugün de TOKİ Başkanlığımız eliyle; Aktaş Mahallesi'nde rezerv yapı alanı olarak belirlediğimiz 28 bin metrekare alanda, 357 konutun ve 42 dükkanın temellerini atıyoruz. Üreteceğimiz konutlarımızın 303 tanesini 2+1, 54 tanesini de 3+1 olarak inşa edeceğiz. Konutlarımızı 1 yıl içerisinde bitirip sıcak yuvalarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Saydığım tüm bu projelerle, Altındağ'a, bakın bu sayıya dikkat, 2053 konut ve dükkânımızı kazandırmış olacağız. Tüm projelerimiz Altındağ için, Ankara için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından butona basarak projenin startı verildi.