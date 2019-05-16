Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum TOKİ'nin iftarına katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) iftar programına katıldı. TOKİ olarak bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde çok güzel işler yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini belirten Kurum, bugüne kadar 842 bağımsız bölüm ve 14 bin 703 sosyal donatı projesiyle birçok projenin vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti. TOKİ'nin, ülkeye katma değer sağlayacak ve vatandaşının yaşam kalitesini yükseltecek projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, “17 yıllık bu birikimi yukarı noktalara taşıyacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘yatay şehirleşmeyle yükselen Türkiye' sloganıyla çıktığımız yolda 2023 yılına kadar en az 250 bin sosyal konut projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizde sosyal konut anlamında ihtiyaç var. İnşallah bu projeleri sırasıyla gerçekleştireceğiz. 3 bin 880 tanesinin ihalesini gerçekleştirmiş olduk yine yaklaşık 3bin 300 konut da ihale aşamasında. Biz vatandaşımıza söz verdiğimiz projelerde aksiyon alarak yaklaşık 7 bin adetinin yapımına da başlamış olduk” diye konuştu.

"2 sene içerisinde de konutlarımızı bitirip hak sahibi vatandaşlara teslim etmiş olacağız"

Konya'da kura çekimine gittiğini söyleyen Bakan Kurum, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Giresun, Trabzon illerinde de kura çekeceklerini belirterek, “2 sene içerisinde de konutlarımızı bitirip hak sahibi vatandaşlara teslim etmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak Kentsel Dönüşüm Seferberliğini yaptığı İstanbul'da biz de Bakanlık olarak yaklaşık 1 milyon konutun dönüşümünü başlattık. Valilerimize ayın 19'una kadar riskli binaların tespitini yapıp, bildirmeleri konusunda süre verdik. Acil ve öncelikli alanların tespitini yapmış olacağız ve her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız. Kentsel dönüşümde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutla ilgili seferberliği sürdürmemiz gerekiyor ki bundan önce depremlerde yaşadığımız 82 bin canımızı verdiğimiz acıları bir daha yaşamayalım istiyoruz” şeklinde konuştu.

"40 dönümlük alanda riskli ne kadar bina var ise oradaki kentsel dönüşüm sürecini de başlatacağız"

Hem TOKİ hem de İller Bankası Genel Müdürlüğü ile bu kentsel dönüşüm sürecinde aktif bir şekilde rol alacaklarını belirten Kurum, İller Bankasıyla belediyelere ve kentsel dönüşüm işi yapan yüklenicilere bu anlamda finans desteği vereceklerini ve yüzde 50'ye kadar faiz desteği vererek kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını açıkladı. Yapacakları kentsel dönüşüm projelerinin hazırlayacakları kentsel dönüşüm strateji belgesine uygun bir şekilde olacağının altını çizen Kurum, “Kartal'da yıkılan ve 21 canımızın gittiği binaların inşaatlarına başladık ve yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Kağıthane'de de binaların boşaltma işlemi tamamladı. 40 dönümlük alanda riskli ne kadar bina var ise oradaki kentsel dönüşüm sürecini de başlatacağız. Dün yine Ordumuzun Aybastı ilçesinde Şubat ayında meydana gelen ve etkisi devam etmekte olan heyelan nedeniyle Sağlık mahallemizde 41 bina ve 2 cami ve 1 Cami lojmanı boşaltılmıştı. Dün meydana gelen heyelanda 22 bina ve 1 cami yıkıldı. Sevindirici olan tarafı bu alanda hiçbir vatandaşımızın olmaması. Sahada gerekli tespit çalışmaları yapılıyor. Konutların inşasına en yakın sürede girmiş olacağız. Vatandaşları otellerde misafir etmek suretiyle ve akabinde de kira yardımı yapmak suretiyle konutları en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da iftar programına katılanlara teşekkürlerini ileterek, Ramazan ayının toplumsal olarak dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma duygularının ve sevgi bağlarının güçlendiği bir ay olduğunu vurguladı.