Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sağlıklı hayat ve temiz çevre için "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesi başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sağlıklı hayat ve temiz çevre için birlikte 100 milyon adım atıyoruz" denilerek, vatandaşlar 20 Temmuz'a kadar 10 bin adım atmaya davet edildi.

"Birlikte 100 Milyon Adım Atıyoruz" sloganıyla başlatılan projeye katılmak isteyenler, 10 bin adım attıklarını ispatlayan ekran görüntüsünü "http://100milyonadim.com" sayfasına yükleyerek, "#100MilyonAdım" etiketiyle paylaşacak. Projeye destek vererek şartları yerine getirenlerin arasından 100 kişiye bisiklet hediye edilecek.