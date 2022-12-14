Çevre yolunda ters istikamette seyreden taksi şoförü felakete davetiye çıkardı

Ankara'da trafik güvenliğini hiçe sayan bir ticari taksi şoförü, çevre yolunda ters istikamette ilerdi. Muhtemel bir faciaya davetiye çıkaran sorumsuz sürücünün o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesinin Boğaziçi mevkiinde çevre yolunda meydana gelen olayda, bir taksi şoförü ters yönde seyrederken görüntülendi. Kendinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan duyarsız sürücü, kurallara aykırı bir şekilde kilomtrelerce bu şekilde seyrederek faciaya davetiye çıkardı.