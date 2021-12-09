Çevre yolunu yarış pisti sanan otobüs sürücüsü böyle görüntülendi

Ankara'dan Konya istikametine doğru giden bir şehirler arası yolcu otobüsünün yasal olan, 'saatte 100 kilometre hız'ın çok üzerinde kilometrelerce yol gitmesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Saatte 170 kilometre hızı gören otobüsün sürücüsü, yarış pistine çevirdiği otoyolda hem kendinin ve otobüsteki yolcuların hem de diğer sürücü ve yolcuların hayatını tehlikeye attı.