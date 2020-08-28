Çevrimiçi kurslara başvurular iki kat arttı

Türkiye'nin korona virüse karşı mücadelesinde tamamlanan ilk dönemin ardından ‘kontrollü sosyal hayat' dönemine geçilerek günlük yaşantılar normalleşmeye başladı. Buna bağlı olarak İstanbul Macar Kültür Merkezi (MKM) de ara verdiği kurslarına çevrimiçi devam edecek. Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gabor Fodor, kurslara başvuruların pandemi öncesi döneme göre iki katına çıktığını söyledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında evlere kapandığımız ilk dönemde de sosyal medya üzerinden Macar kültürünü tanıtmaya devam eden Macar Kültür Merkezi, çeşitli etkinliklerle on binlerce insana ulaştı. Kültür merkezi, bu kapsamda eğitimlerine de çevrimiçi devam etme kararı aldı.

Pandemi dolayısıyla Macarca kurslarının çevrimiçi devam edeceğini ve başvuruların normal zamana göre iki katına çıktığını belirten Macar Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Balazs Szöllössy, “Pandemi bu anlamda bize olumlu katkı sağladı denilebilir. Tüm dünyada olduğu üzere bizim de eğitim bölümümüz dijital ortama ayak uydurmaya çalıştı. Fakat doğal olarak öğretmenler ve öğrenciler arasında etkileşim bu süreçte birtakım zorluklar yaşadı. Yıllardır devam eden kurslarımıza hep İstanbul dışından katılım yapmak isteyenler oluyordu fakat onlara fiziki anlamda ulaşmamız mümkün değildi. Ama pandemi döneminde başlayan çevrimiçi kurslar sayesinde hem Türkiye'nin farklı yerlerine hem de yurtdışında yaşayan ve Macarca öğrenmek isteyenlere ulaştık. Macarca kurslarımıza katılım normal düzene göre iki katı gerçekleşti diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Akademik anlamda ikili ilişkilerimizi geliştirmek adına da önemli olacaktır”

Şubat ayında Ankara Üniversitesi ile imzalanan anlaşmaya göre Eylül ayından itibaren 2. Macar okutmanı bu üniversitede göreve başlayacak. Kültür Ataşesi Balazs Szöllössy, konuya ilişkin “Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nın okutman ağı kapsamında bu güzel işbirliği gerçekleşti. Bunun ikinci ayağında ise, bu Eylül'de B.Ü.'de Macarca okutmanı görevine başlayacak. Biz merkez olarak Türkiye'de üniversitelerdeki Macar dili ve kültürüne dair olası tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu hem bizim hem de Türkiye'nin akademi dünyası için güzel bir gelişme. Akademik anlamda ikili ilişkilerimiz geliştirmek adına da önemli olacaktır” değerlendirmesi yaptı.

"'Stipendium Hungaricum' dışında farklı burslar da bulunuyor"

“Macaristan Devlet Bursları, henüz birkaç yıldır verilmesine rağmen bizim için de çok sevindirici bir gelişme olarak yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi her yıl gittikçe büyümesine rağmen iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 150 kişilik kontenjana sahip” diyen Ataşe Szöllössy, şöyle devam etti:

“Lisans, yüksek lisans, doktora ve hazırlık programı alanlarında burs veriliyor. Ayrıca mimarlık gibi beş yıla yayılan bölümler için de geçerli. Çağrı her sene Kasım ayında yapılıyor ve son başvuru Ocak'ta alınıyor. Bu anlamda burs senede bir kez veriliyor. Ayrıca burs kazanamayan Türk öğrenciler de Macaristan'ı tercih ediyor. Çünkü eğitim dili İngilizce (eğer istenirse Macarca veya başka dillerde eğitim veren okullar da mevcut), Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de de geçerli diploma imkanı var ve öğrencileri canlı bir sosyal ve sportif hayat bekliyor. Biz iki ülke arasındaki bu ilişkide önemli bir potansiyel görüyoruz. Son olarak, 'Stipendium Hungaricum' dışında farklı burslar da bulunuyor, ilgili öğrencilerin sitemizi ziyaret etmesini öneririz.”