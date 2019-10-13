Cevriye nineden Mehmetçiğe dua

Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalktı. Altındağlı vatandaşlar el ele, gönül gönüle şanlı ordumuzun zaferi için "Dua gecesi"nde bir araya geldi.

Altındağlı vatandaşlar, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için bir araya geldi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen anlamlı geceye, AK Parti Ankara milletvekili Emrullah İşler, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Altındağ ilçe Başkanı Ahmet Karaca, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cevriye nine duygulandırdı

Türk ordusunun muzaffer olması için eller ve gönüllerin duada birleştiği geceye 92 yaşındaki Cevriye nine damgasını vurdu. 92 yaşındaki Cevriye Taşdelen, "Askerimizi, devletimizi, milletimizi Allah korusun. Asker yavrularım sağ salim evlerine dönsün, hiç birinin ayağına taş değmesin" sözleriyle herkesi duygulandırdı. "Gün birlik günüdür" diyerek konuşmasına başlayan Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı ise, "Ülkemizi terör belasından uzak tutabilmek için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Askerlerimiz için dualar ettik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin inşallah. Biz Türkiye olarak tek vücut olmak zorundayız. Biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız engel yoktur. Bize düşen en büyük görev ordumuzun arkasında olmak ve dua etmek" ifadelerini kullandı.

Gönüller duada birleşti

Barış Pınarı Harekatı'nın ülkemiz için önemini bir kez daha vurgulayan Başkan Balcı "Ülkemizin birliği, beraberliği ve huzuru için Mehmetçiğimiz sınır ötesinde, biz de dualarımızla onlarla beraberiz. Herkesi ve tüm vatandaşlarımızı, Türkiye'miz ilelebet payidar olsun diye sınır ötesinde terörle mücadele eden kahramanlarımıza dua etmeye, onların her daim yanında olmaya davet ediyorum" dedi.