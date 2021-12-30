Ceylanlar, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yaşamlarını sürdürüyor

Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda yaşamlarını güven ve koruma altında sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğal ortamlarında koruma altında tutulan ceylanlar, Şanlıurfa dağlarında yaşamlarını güven ve koruma altında sürdürüyor.

Şanlıurfa'da bulunan 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korunan hayvanlar, aralıklarla Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor. Alanları 200 bin dekar olan doğal ortamda hayatlarını sürdüren ceylanların bazılarında davranış ve ekolojileri ile yaşamsal süreçlerine yönelik verilerin izlenilmesi amacıyla GPS cihazı da bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ceylanların bakımlarına ve beslenmelerine özel ilgi gösteriyor.