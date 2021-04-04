Ceza infaz kurumlarında son 3 yılda 10 bin 818 kişi okuma yazma öğrendi

Bu kapsamda son 3 yılda 10 bin 818 kişinin okuma yazma öğrenirken, 20 kişinin de hafız olduğu ifade edildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen modern infaz yönetimi kapsamındaki bu faaliyetlerle hükümlü ve tutukluların yeniden hayata kazandırılma çalışmaları devam ediyor. Ceza infaz kurumlarındaki örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri büyük titizlikle takip ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 3 yılda 10 bin 818 tutuklu ve hükümlü okuma yazma öğrenirken, açılan kurslara katılan 20 kişinin de hafız olduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların, 1. ve 2. kademe okuma yazma kurslarına, açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi, uzaktan eğitim, örgün eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katılarak öğrenim görebildiği vurgulandı. Son üç yılda 10 bin 818 tutuklu ve hükümlü ceza infaz kurumlarında aldıkları eğitimle okuma yazar hale geldi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığıyla koordineli bir şekilde yapılan hafızlık eğitimi kapsamında 20 tutuklu ve hükümlü hafız oldu. Son olarak Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlü hafızlık belgesini aldı. Halen ceza infaz kurumlarındaki 28 tutuklu ve hükümlü hafızlık eğitimi alıyor.

Uzaktan eğitim programları devam ediyor

Ceza infaz kurumlarında 39 bin 519 tutuklu ve hükümlü eğitim öğretim programlarına katılıyor. Ceza infaz kurumları bünyesinde en fazla tutuklu ve hükümlü öğrenci ise açık öğretim lisesinde bulunuyor. Açık öğretim lisesine 24 bin 106 tutuklu ve hükümlü devam ediyor. Ayrıca tutuklu ve hükümlüler uzaktan eğitim yoluyla da ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi de alabiliyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden tutuklu ve hükümlüler sınavlara da kamu görevlileri eşliğinde girebiliyor.

Mesleki eğitim merkezlerinin sayısı artacak

Eğitim çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile de iş birliği protokolleri yürüten Adalet Bakanlığı, ilki 11 Ağustos 2020'de Ankara'da açılan ‘Adalet Mesleki Eğitim Merkezi' sayısını arttırmayı hedefliyor. İki bakanlık arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılı sonuna kadar kurulması, ceza infaz kurumlarında 101 Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin hizmete sunulması öngörülüyor. Böylece bu eğitimlerle iş ve meslek sahibi olması hedeflenen hükümlülerin infaz sonrası topluma faydalı bireyler haline getirilmeleri amaçlanıyor.

Hükümlü ve tutuklular kütüphaneye büyük ilgi gösteriyor

Ayrıca ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerden ve halk kütüphanelerinden yararlanan hükümle ve tutuklular, her yıl 1 milyonun üzerinde kitapla buluşuyor. Ayrıca kurum desteğiyle hükümle ve tutukluların eğitim-öğretim hayatına devam etmesi sağlanırken, sosyo-psikolojik çalışmalarla da kişisel gelişimlerine destek olunuyor. Hükümlü ve tutukluların büyük ilgi gösterdiği kurumlardaki kütüphanelerde bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde kitap bulunuyor. Hükümlü ve tutukların kütüphanelere erişimi daha da güçlendirilecek. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arasında imzalanan protokolle büyük ceza infaz kurumları yerleşkelerinde müstakil kütüphane kurularak hem hükümlü ve tutukluların hem de personel ve ailelerinin bu kütüphanelerden yararlanması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre hükümle ve tutuklular 2019 yılında 1 milyon 102 bin, pandemi şartlarının etkili olduğu 2020 yılı içinde de 911 bin kitabı kurum kütüphanelerden ödünç aldı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığıyla 2019'da imzalanan iş birliği protokolüyle il ve ilçelerdeki halk kütüphanelerinden faydalanan tutuklu ve hükümlüler buradan da 255 bin kitabı ödünç alındı.

Uzmanlar tarafından psikolojik destek

Öte yandan eğitim, iyileştirme ve topluma kazandırma faaliyetleri kapsamında Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları bünyesinde çalışan 599 psikolog ve 184 sosyal çalışmacı tutuklu, hükümlü ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek niteliğinde çalışmalar yapıyor. Hükümlü ve tutukluların kuruma girişlerinden itibaren uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ile ihtiyaç ve risk saptaması yapılırken, çalışma sonunda çıkan ihtiyaç ve risk raporuna göre kişilere özgü yapılandırılmış olan bireysel ve grup destek ve müdahale programları uygulanıyor. Adalet Bakanlığı, eğitim, kültür ve bireysel gelişim konularında hükümlü ve tutukların kendilerini daha iyi geliştirmeleri ve imkanların arttırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere kurumlar ve üniversitelerle çeşitli alanlarda iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.