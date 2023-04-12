Cezaevinde üretilen yumurtalara yoğun ilgi

Ceza infaz kurumlarında üretilen yumurtalar, satış reyonlarında yoğun ilgi görüyor.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığı'na bağlı açık cezaevlerindeki kümeslerde haftada ortalama 776 bin 400 adet yumurta üretiliyor. Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunulan yüksek kaliteli yumurtalar, doğal ve taze olması nedeniyle vatandaşlardan tam not alırken, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

İşyurtlarının Ankara Kızılay'daki satış mağazasında vatandaşlara sunulan yumurtalar büyük ilgi görürken, yumurtaların lezzetinden memnun olduğunu ifade eden Güler Seki, “Kalitesi çok güzel, günlük organik geldiği için memnun kaldığım için alıyorum. Gayet de güzel, herkese tavsiye ederim. Çok uzun zamandır alıyorum, yaklaşık 4 senedir alıyorum. Kalitesine göre fiyatı da çok uygun, memnunum” dedi.

“Ürünler taze ve günlük geliyor”

Ürünlerin doğal ve taze olduğunu, evlerinde de rahatlıkla tükettiklerini dile getiren Yakup Beydil ise, “Çok uzun yıllardır buradan alışveriş yapıyorum. Hem ürünler daha taze günlük geliyor, bir de güvenli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Kalitesi güzel gerçekten. Taze, daha lezzetli. Doğal zaten, memnunuz, fiyatı da uygun” ifadelerini kullandı.