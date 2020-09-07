Cezayir'de otizmli çocuklara TİKA Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de otizmli çocuklar için eğitim merkezi inşa etti. Yaklaşık 50 otizmli çocuğun eğitim göreceği merkez 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek.

Başkent Cezayir'in Bentalha semtinde bulunan Sağlığın İyileştirilmesi ve Araştırma Geliştirme Milli Vakfı (FOREM) bünyesinde inşa edilen eğitim merkezinde 4 derslik 1 etkinlik salonu ve 4 bireysel oda bulunuyor. Merkezde Cezayir'in farklı şehirlerinden gelecek olan özel eğitim öğretmenleri ile psikologlara otizmli çocukların eğitimlerinde uygulanan yeni metotlarla ilgili eğitimler de verilecek.

Cezayir'de geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Bentalha semtinde yerleşik FOREM derneğinin, terör olayları nedeniyle yetim kalan birçok çocuğa eğitim ve barınma imkanı sunduğunu belirten dernek başkanı Prof. Dr. Mustafa Hayati, TİKA'nın bugüne kadar kendilerine önemli destekler sağladığını, otizmli çocukların eğitimi için TİKA tarafından inşa edilen eğitim merkezinin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.