Cezayir'deki Kültürel Mirasımıza TİKA desteği

Cezayir'in Relizan Vilayetine bağlı Kalaa Belediyesi'nde, yerel ve Türk motiflerini kullanarak halı üretimi yapan merkeze Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) malzeme desteğinde bulunuldu.

Cezayir'deki halı üretim merkezine, üretimin artırılması amacıyla TİKA tarafından 1 ton yün iplik ve ilgili halı üretim malzemeleri temin edilirken, merkez bünyesinde dikiş atölyesinin açılabilmesi amacıyla 10 adet dikiş makinesi temin edildi. TİKA'nın desteği ile merkezde daha fazla kadın istihdam edilebilecek.

Kalaa Beldesi Belediye Başkanı Keddar El-Hadj, merkezin 60'lı yıllarda kurulduğunu, bir zamanlar halı ihraç edecek kadar yoğun çalıştığını ancak doksanlı yıllardaki iç savaş sürecinde kapanmak zorunda kaldığını belirterek, 2018 yılında Belediyenin imkânlarıyla merkezin yeniden hizmete açıldığını ifade etti. El-Hadj, henüz tam kapasitede hizmet veremediklerini, TİKA'nın sağlamış olduğu destekle, halen 8 kadın çalışanın olduğu merkezde önümüzdeki günlerde 70 civarında kadının istihdam edilebileceğini söyledi. Yerel ve Osmanlı motiflerinin işlendiği Kalaa halılarının önemli bir kültürel miras olduğunu ve bu mirası yaşatmak istediklerini belirten El-Hadj, TİKA'nın desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kalaa (Kal‘atü Benî Râşid) Beldesi'nde 16.yüzyılın başlarında başlayan Türk varlığı günümüzde de devam etmektedir. Beldede halen, Çavuş, Osman, Türkmen gibi Türk soy ismini taşıyan birçok aile yaşamaktadır. Beldede ayrıca, Osmanlı döneminden kalan ve belde halkı tarafından hala kullanılmakta olan bir camii ve bir de namazgâh bulunmaktadır.