Cezayirli araştırmacılara TİKA desteği

Cezayirli araştırmacılar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle İstanbul'da bulunan Osmanlı arşivlerinde ve Süleymaniye El Yazması Eserler Kütüphanesi'nde Cezayir'in önemli şehirlerinden Begaia ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Begaia Üniversitesinden Prof. Dr. Aissani Djamail, Uzman Araştırmacı Djamel Eddine Mechehed ve Cezayir-2 Üniversitesinde görevli Uzman Abdul Basıt Mekki, Osmanlı Devleti döneminde Begaia şehrindeki sosyal yaşam ve bilimsel faaliyetlerle ilgili Osmanlı arşivlerinde ve Süleymaniye El Yazması Eserler Kütüphanesi'nde araştırmalarda bulundu. İstanbul'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'ni (IRCICA) de ziyaret eden heyet, Merkez Başkanı Dr. Halit Eren'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cezayirli araştırmacıların başta Orta Çağ bilim dünyasında Mağrib ülkeleri ve Begaia'nın yeri konularında olmak üzere yapmış olduğu çalışmalar TİKA'nın desteğiyle önümüzdeki günlerde Begaia şehrinde sergilenecek.

Tunusluların hakimiyeti sırasında İbn-i Haldun'un vezir-i azam olarak görev yaptığı Begaia şehri Orta Çağ'da Akdeniz'in başta matematik ve astronomi olmak üzere önemli bilim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Logaritma kavramını ilk defa geliştiren İbn Hamza al-Maghribi, Endülüslü matematikçi El-Kuraşi ve İtalyan matematikçi Fibonacci gibi önemli bilim insanlarına ev sahipliği yapan Begaia, 1510-1555 yılları arasında İspanyollar tarafından işgal edildi. İlim adamlarının ayrılmasıyla zor günler geçiren şehir, Salih Reis tarafından 1555 yılında Osmanlı Devleti topraklarına katılmasıyla Akdeniz'in önemli liman kentlerinden biri haline geldi. Şehirde Osmanlı Devleti döneminden kalan Casbah semti ve semtte bulunan yaklaşık 500 yıllık Casbah Camii Cezayir tarafından restore ediliyor.