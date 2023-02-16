İhlas Haber Ajansı

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CH-47 ağır nakliye helikopterleri yardım ulaştırmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterleriyle Adıyaman’ın köylerine yardım ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterleriyle Adıyaman'ın köylerine yardım ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın CH-47 ağır nakliye helikopterleri Adıyaman'ın köylerine yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayımız da yardım paketlerini vatandaşlarımıza dağıtıyor" ifadelerine yer verildi.

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