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CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akyurt İlçe Başkanlığı görevine Filiz Geygel atandı.


Bir süredir boş kalan CHP Akyurt İlçe Başkanlığı görevine getirilen Filiz Geygel, ilçe başkanlığına atanmasının ardından ilçenin köy ve mahallelerine ziyaretler düzenledi. Geygel, "Doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım topraklarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmek benim için büyük bir onurdur. Bizler CHP olarak birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşayacağımız, işsizliğin, yoksulluğun son bulduğu, bolluğun ve bereketin hüküm sürdüğü, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı bir Akyurt inşa edeceğiz. Bunun için hedefimiz iktidardır, var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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