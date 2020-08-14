İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Ankara'dan Polatlı sonrası Haymana çıkarması

Ankara İl Örgütü, Polatlı ilçesinin ardından bu hafta da Haymana ilçesinde İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı’nı gerçekleştirerek, esnaf ziyareti yaptı.

Ankara İl Örgütü, Polatlı ilçesinin ardından bu hafta da Haymana ilçesinde İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı'nı gerçekleştirerek, esnaf ziyareti yaptı.


İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımları ile Haymana'da gerçekleştirilen CHP Ankara İl Yönetimi Genişletilmiş Toplantısı'na İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda Akıllı, Haymana ilçesinin sorunlarını dinlemek, yerinde görmek ve CHP olarak çözüm önerilerimizi anlatmak üzere geldiklerini belirtti. CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç ise konuşmasında köylerin yol sorununa ve özellikle bağlantı yollarının yapılmamış olmasının ilçe ekonomisine yaptığı olumsuz etkilerini belirtti.


Toplantı sonrası CHP Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir, Gamze Şengel Taşçıer'in katılımları ile birlikte Haymana ilçesinde esnafları ziyaret eden CHP heyeti sonrasında ise muhtarları ziyaret ederek sorunlarını birinci ağızdan dinlediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.