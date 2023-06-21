CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül: “Herkesin şu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi önemlidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Barış diyen, özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen, ulusal birlik diyen inançlara saygılı, laiklik diyen Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim diyen herkesin şu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi önemlidir” dedi.

CHP Erzincan Milletvekili ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisinde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, şu anda CHP'nin değişim tartışması yapmasının gereksiz olduğunu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Herkesin şu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi önemlidir”

Kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi gerektiğini söyleyen ve CHP kurultayda aday olup olmayacağı sorulan Sarıgül, “Ben gücümü, koltuğundan almam. Ben gücümü önce Allah'ımdan sonra da yurttaşlarımın takdirinden alırım. O noktada da barış diyen, özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen, ulusal birlik diyen inançlara saygılı, laiklik diyen Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim diyen herkesin şu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi önemlidir, değerlidir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni derleyecek, toparlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hemen yerel seçimlere hazırlayacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur” diye konuştu.

“Parti içinde şeyleri konuşmak, iktidarın ekmeği çalmaktan başka hiçbir şey olmaz”

CHP'li isimlerin değişim hakkında konuşmasını da değerlendiren Sarıgül, “Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içinde şeyleri konuşmak, iktidarın ekmeği çalmaktan başka hiçbir şey olmaz. Şu anda içe dönük mücadele değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışa dönük mücadele vermesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin derhal ve derhal belediye başkanlığı seçimlerinin çalışmasına başlamamız gerekiyor” dedi.

CHP Erzincan Milletvekilliğinin yanı sıra Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı da olan Mustafa Sarıgül, Cuma günü Türkiye Değişim Partisi'nde son toplantıyı gerçekleştireceklerini ve ardından CHP ile tamamen birleşeceklerini söyledi.