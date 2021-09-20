CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Şahin Mengü'nün ölüm sebebi ve saati açıklandı.

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan CHP eski milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Şahin Mengü'nün evinde düştükten sonra gittiği hastanede fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Mengü'nün yaşamını yitirdiği hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Ziya Güler, Şahin Mengü hakkında açıklamalarda bulundu.

Başhekim Yusuf Ziya Güler yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şahin Mengü hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Yusuf Ziya Güler, “Burun kırığı tanısıyla bugün operasyonu planlanan siyasi yaşamın önemli isimlerinden Şahin Mengü hastanemizde fenalaşmış, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Eylül 2021 saat 11.38'de hastanemizde vefat etmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz.”