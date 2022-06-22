CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Herkes bilsin ki bu kuryeler sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar”

Ankara'da motokuryelerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Herkes bilsin ki bu kuryeler sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar” dedi.

Veli Ağbaba, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri ile CHP Genel Merkezi önünde bir araya gelerek sektörün sorunlarına değindi. Motokuryelerin aylık motor bakım masraflarının enflasyon ile birlikte yükseldiğini söyleyen Ağbaba, yakıt fiyatlarının da arttığını belirtti. Ağbaba sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Devlet kayıt dışı çalışan motokuryeler için çalışma başlatmalı ve bu insanlar mutlaka güvence altına alınmalı. Trafikte motokuryeleri sıkıştıran ve kaza yapmasına sebep olan sürücülerle ilgili cezai yaptırımlar arttırılmalıdır. Kurye ekipmanlarının gümrük vergileri kaldırılmalı veya iş güvenliği malzemeleri çerçevesinde düşük vergiye tabi tutulması lazım. Motosiklet sınavları gözden geçirilmeli, ehliyetleri sıkı denetim sonucunda verilmelidir. Mesleki yeterlilik sistemi zorunlu hale getirilmelidir. Motosikletli kuryelerin çalışma standartları belirlenmeli, ücretleri belirli bir standarda kavuşturulmalı ve giderleri göz önüne alınarak insanca yaşanabilir bir seviyeye çekilmelidir. Firmalar paket teslim sürelerini esnetmelidir. Motosikletli kurye ulusal meslek standartlarına göre uygun şekilde ticari kaygılara, kanuna aykırı hareket eden iş yerlerine yaptırım uygulamalıdır. Devlet kayıt dışı, ehliyetsiz, eğitimsiz motokuryeleri çalıştıran ve motokuryeye ağır baskı yapan iş yerlerine yaptırım uygulamalıdır. Kuryelerin getiri başına ücretlerinin dışında düzenli ve sabit bir gelir hakkına sahip olması gerekmektedir. Kuryeler belirsiz süreli iş sözleşmesi karşılığında istihdam edildiklerinde geçmişe dönüş primler iş yerleri tarafından karşılanmalı, kuryelerin sosyal güvenlik hakkı garanti altına alınmalıdır. Esnaf kuryeler iş sağlığı ve güvenliği bünyesine dahil edilmeli ve yükümlülük işverende olmalıdır. Herkes bilsin ki bu kuryeler sadece paket değil, iki teker üzerinde can taşıyorlar.”