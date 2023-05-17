CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: “İtirazlarımızı yaptık”

Bunların hepsinin itirazları pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla yapıldı. Milletvekilliği için ise CHP ve İYİ Parti aleyhine toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık tespit ettik. Bunların da itirazlarını dün 15.00 itibarıyla yaptık ve bitti” dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Erkek, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yurt içi ve yurt dışı dahil olmak üzere toplam 201 bin 807 sandık olduğunu hatırlatarak, “Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemimize girdik. O küçücük oranı da kontrollerimizi yapıyoruz, yüzde 100 olarak tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.

“YSK ve veri sistemi arasındaki farklılıkları hem genel merkez hem il hem de ilçe başkanlıkları görüyor”

CHP veri sisteminin nasıl çalıştığını anlatan Erkek, “Oylar kullanılıyor, sandıklar açılıyor. Sayım döküm işlemi yapılıyor. Sandık sonuç tutanakları hazırlanıyor ve imzalanıyor. Bu sandık sonuç tutanağını bizim sandık kurulu üyemiz ya da müşahidimiz okul sorumlumuza ulaştırıyor ve okul sorumlumuz da ilçe başkanlığımıza ulaştırıyor. İlçe başkanlığımız da bunu sisteme girdiğinde otomatik olarak genel merkezimiz de bunu görüyor. Sandık sonuç tutanağı sisteme girildiğinde aynı sonuç tutanağı YSK'nın da sistemine girmişse ve arada bir farklılık varsa bizim sistemimizde kırmızı alarm veriyor ve bunu hem genel merkez, hem il hem de ilçe başkanlıkları görüyor” diye konuştu.

“İtirazlarımızı yaptık”

Cumhurbaşkanlığı için 2 bin 269 sandıkta sonuç tutanağında farklılık tespit ettiklerini söyleyen Erkek, "Tabii dört adayın da lehinde ve aleyhinde olabilir. Ayrıca bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla yapıldı. Milletvekilliği için CHP ve İYİ Parti aleyhine ise toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık tespit ettik. Bunların bazısı 1 oydur, 2 oydur, 10 oydur, 100 oydur veya 300 oydur. Bunların da itirazlarını dün 15.00 itibarıyla yaptık ve bitti. Seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulu tarafından düzeltilebiliyor” diye konuştu.

Erkek, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan bazı sandıklarda cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçim sayımında tutarsızlık fark ettiklerini ve yapılan itirazlar sonucu yapılan yanlışların düzeltildiğini söyledi. Erkek, genel sonuçları değiştirmeyecek de olsa her bir oyu takip ettiklerini belirtti. Ayrıca Erkek, İstanbul genelinde cumhurbaşkanlığı için 117 ve milletvekilliği için 396 olmak üzere toplam 513 sandıkta itirazların yapıldığını ve sürecin takip edildiğini de ekledi.

“Lütfen herkes sandığa gitsin”

Muharrem Erkek, yaklaşık 65 milyon seçmenden 55 milyon 833 bin 172 seçmenin 14 Mayıs'taki seçimde oy kullandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Sandığa gitmeyen 8 milyon 295 bin 595 seçmen var. Geçersiz oylarla birlikte topladığımızda 9 milyon 332 bin 698 seçmen iradesini ortaya koymamış. Önümüzdeki seçim çok daha basit bir seçim olacak. 14 Mayıs'taki seçim bitti ve bu seçimin kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenden güvenoyu alamadı. Yeniden seçime gidiyoruz, onun için lütfen herkes sandığa gitsin.”