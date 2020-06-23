CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Anayasa gayet açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Babalar Gününe atıf yaparak, “Tüm babalar ne ister? Evlerinde huzur ister. Çocuklarının iyi bir eğitim almasını ister. Çocuklarım üniversiteye gidiyorsa, kimseye muhtaç olmadan iyi bir yurt isterler. Baba bir ailenin gölgesidir. Babanın gölgesi önemlidir. Babalarımızı bizim kahramanlarımız. Babalarımızla rahat konuşamazdık annelerimizle konuştuğumuz gibi, Anadolu'mun bir geleneğidir. Babalara duyulan derin saygının bir ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Avukatların kontrol altına alınmak istendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Efendim kanun çıkacak? Neymiş baroları parçalayacaklar ya. Başka işin mi yok. Anayasaya göre Barolar tüzel kişiliği niteliğindedir. Yanı bir devlette iki tane Merkez Bankası olmaz. Aynı vilayette iki vali olmaz, iki kaymakam olmaz, iki Maliye Bakanı olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur. Seçimle gelir” dedi.

Avukatların yürüyüşüne ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, “Biz Baroların yürüyüşünü saygı ile karşılıyoruz. Bu ülke en zor günlerde bile baskılara direndi. Barolar da hak arıyorlar, onlar da yürüyecekler. Anayasa gayet açık, silahsız ve saldırısız olduğu sürece hepsinin yürüme hakkı. Silahları mı var? Bir yere mi saldırdılar? Dünya böyle bir örnek görmedi, Türkiye de böyle bir örnek görmedi. Sonunda girişimler oldu, şimdi avukatlar yürüyorlar. Beni derinden sarsan olay ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu olaya karşı takındığı farklı tutumdur. Adalet, savunma. En başta o savunacak” değerlendirmesini yaptı.