CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Madem TMO bunu 24 liradan satıyorsa üretici fındık bahçesine girmeden önce TMO fındık taban fiyatını en az 25 lira olarak belirlemeli” dedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan sonra hiçbir önlem alınmadan enkaz toplandığını ve başka bir yere transfer edildiğini söyleyerek, “Patlamada 3 asker şehit oluyor. Bunların hakkını, hukukunu aramak bizim namus borcumuzdur”

Fındığın stratejik bir ürün olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Dünyada bir numarayız. İhraç edildiği zaman tamamı geliyor. Yıllar yılı fındık üreticisini tekellerin eline bırakılmıştı. Şimdi bir yabancı firmanın eline teslime dilmiş durumda. TMO geçen yıl 14 liradan fındık aldı. Geçenlerde ilan verdi fındık satıyorum diye 14 liradan aldığı fındığı 24 liraya satışa çıktı. 400 bin ton fındık sattı. Şimdi fındığı yeni çıkacak olan 18-20 lira arasında olduğu söyleniyor. Tüm üreticilere sesleniyorum. Madem TMO bunu 24 liradan satıyorsa üretici fındık bahçesine girmeden önce TMO fındık taban fiyatını en az 25 lira olarak belirlemeli” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sözlerine yönelik olarak, “Peki nasıl oluyor da MHP böyle bir kanun teklifinin ‘evet' oyu verir. Bu sorunun cevabını tüm ülkücü kardeşlerime söylüyorum. Tüm milliyetçi kardeşlerime seslenerek söylüyorum. Vatanı bölmek değil birleştirmek esastır. Hangi gerekçeyle el kaldırdılar, merak ediyorum. Ülkücüleri vicdanın sesleniyorum, milliyetçilerin vicdanın sesleniyorum, bayrağını sevenlerin vicdanın sesleniyorum. Vatanını seven vicdanlara sesleniyorum. Nasıl olur da bu kanun teklifine evet dersiniz. Tarihinizi reddediyorsunuz” ifadelerini kullandı.