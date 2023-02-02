CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyeti ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri İlknur Başer, İsmail Hakkı Tombul ve SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Soğancı ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, “Biz SOL Parti olarak hem CHP'yi hem de genel başkanı ziyaret ettik. Pazartesi günü de HDP'yi ziyaret edeceğiz. Bütün partileri ziyaret ederek bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Kimsenin hata yapmaya lüksü ve hakkı yok. Bu dönemde hem parlamento içinde hem de dışında bu rejimin aşılması için toplumun en az yüzde 50'sinin taleplerini ifade eden, muhalif kesimlerin emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin bütün taleplerini gören bir mücadele sürecinin örgütlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kuşkusuz seçim çok önemli ama seçimden sonra da bu tahribatların geriye döndürülmesi bizden alınanların tekrar halka kazandırılması da güçlü bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu mücadelede SOL Sosyalist Hareketin güçlenmesinden, emekçilerin güçlenmesinden geçiyor. Biz parti olarak bir talepte bulunmadan bu sorumluluğu bu riski hatırlatma ve bunun arkasından herkesin düşünmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sorulan soruyu cevaplayan Tombul, adaydan çok sistem ile ilgilendiklerini önemli olanın sistem olduğunu söyledi.