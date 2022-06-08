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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini kabul etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen eşlik etti.

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