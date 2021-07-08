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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim” dedi.

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