CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, 3. doz Covid-19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize, üstün çabaları için teşekkür ederim” dedi.