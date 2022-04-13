İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.