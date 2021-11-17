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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde esnafla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Sorunlarını dinlediği esnafla hatıra fotoğrafı çekinen Kılıçdaroğlu, daha sonra beraber kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Ankara milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

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