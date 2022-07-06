CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye adaleti getireceğiz”

Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi mağdur etmemeye gayret edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Geçmişte büyük haksızlıkların yapıldığını, insanların mağdur edildiğini biliyoruz. Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını, ellerine kelepçe takıldığını ve daha sonra hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların telafi edilmesi lazım. Benim helalleşme dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisi. Evi basıldı, eşi çocukları mağdur edildi. Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Aile bazen karakollara, bazen hapishaneye bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak bu insanlar en azından adaleti beklediler. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle iş birliği yapılarak bu kumpas kurulduysa da ‘Balyoz Kumpası' bunların içerisinde en acımasızıdır, kurulduysa da bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız" diye konuştu.

"Beşli çete de zulmediyor, Hepsini halledeceğim"

Deniz Kutluk'un ve ailesinin uğradığı mağduriyetin telafi edilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. Biz iktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim. Bu ülkeye demokrasiyi bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi mağdur etmemeye gayret edeceğiz. Türkiye bu acıyı kaldıramaz. İnsanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa birilerinin ortaya çıkıp bu zulme son vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Beşli çete de zulmediyor. Hepsini halledeceğim” dedi.