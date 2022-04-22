CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pursaklarlı vatandaşlarla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pursaklar Belediyesi'nde ilçe sakinleriyle iftar yaptı.

Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından Pursaklar Belediyesi Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programına CHP Lideri Kılıçdaoğlu'nun yanı sıra Parti Meclis üyeleri, İl Başkanı, Ankara milletvekilleri, belediye meclis üyeler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve bine yakın vatandaş katıldı.

“Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iftar yemeği sonrası yaptığı konuşma sırasında herkesin adalete ihtiyacı olduğunu belirterek, “Adaleti sağlayacak insanlar ahlaklı insanlardır. Adaleti sağlayacak insanlar kul hakkına saygı gösteren insanlardır. Büyük dertlerimiz var, büyük sıkıntılarımız var. Ama büyük dertleri ve büyük sıkıntıları hep beraber inşallah gidereceğiz. Sizden sadece biraz sabır istiyorum ve sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın. Bu ülkede, bu güzel memlekette, bu cennet memlekette hiçbir çocuğun yatağa aç gitmesini istemem. Hiçbir çocuğun evinde karanlık olmasını istemem her evde huzurun, bereketin olmasını istedim” dedi.

“Bu ülkede hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin”

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın birlik ve beraberlik adına önemli bir bayram olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Milli egemenlik, yani ulusal bağımsızlığımız hepimizin bu ülkede beraber olması için, birlikte olmak için önemli bir bayramdır. Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu söylemiş: “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir”. Bu ülkede hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin. Eğer birisi kimsesiz gibi hissediyorsa şunu aklının, hafızasının bir köşesinde tutsun: “Evet benim bir yoldaşım olacak, evet benim bir arkadaşım olacak, kardeşim olacak, dayım olacak, amcam olacak bunun adı da Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyecek” diye konuştu.