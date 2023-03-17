CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Baş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasi partileri ziyaretine devam ediyor. Milli Yol Partisi (MYP) ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. BTP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depremde yaşananlara kadar birçok konu hakkında karşılıklı düşüncelerimizi ifade ettik. Kendileri güzel bir ev sahipliği yaptılar. sayın genel başkanı arkadaşlarına ve partisini gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde kendilerine başarılar diliyorum”

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Baş ise, “Türkiye'nin birçok meselesini istişare ettiğimiz bir toplantı oldu. Bir masamız vardı, bir ‘Halil İbrahim Sofrası' olmasa da kendilerine ikramlar da bulunmaya çalıştık. Sağ olsunlar nazik çerçevede çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde de kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.