CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da 8 bin 800 eczacımız var. Bizler bu eczacılarımızdan görev bekliyoruz. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu bilen sizlersiniz. Yeni bir reçeteye ihtiyacımız var, yeni bir güzelliğe ihtiyacımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin özgürlükçü bir parti olduğunu söyleyerek, inançların siyasete malzeme yapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, Soma'da yaşanan maden kazasının beşinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "301 madenci hayatını kaybetti. Adalet yerini buldu mu? Hayır. Hala adalet arayan aileler var. Soma faciasını unutmayacağız. 5 yıl geçti. 5 yıl içinde ne oldu biliyor musunuz? 299 madencimiz daha hayatını kaybetti. Niye unutmuyoruz 301 madencimiz aynı anda öldüğü için. Ama yaşanan süreçte bir o kadar da madenci yaşamını yitirdi. O alın terini yüceltmek zorundayız. O alın terinin ne kadar değerli olduğunu bilmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlayarak, "İstanbul'da 8 bin 800 eczacımız var. Bizler bu eczacılarımızdan görev bekliyoruz. İnsan hayatının ne kadar değerli olduğunu bilen sizlersiniz. Yeni bir reçeteye ihtiyacımız var, yeni bir güzelliğe ihtiyacımız var.Birileri milletin iradesiyle oynadı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını elinden aldı. Bu mağduriyeti gidereceklerin başında 8 bin 800 eczacı da gelmektedir" dedi.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a saldıran 7 kişinin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Hangi gerekçeyle yapıldı? Failleri serbest bırakıldı. Öldürülmesi mi gerekiyordu? Kim azmettirdi? Sahte plakayla niçin geziyorlardı? Korkarım ki üstü örtülecek. Savcıya sormak gerekiyor. Senin çocukların, eşin sopalarla dövülseydi ne olurdu" şeklinde konuştu.