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CHP Grup Toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir torba yasa gelmişti, termik santrallerle ilgili düzenlemeler vardı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir torba yasa gelmişti, termik santrallerle ilgili düzenlemeler vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın sorunu çözün diye. Dinlemediler, dediler ki 2.5 yıl daha erteledik. Sonra Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz veto ettiği için” dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.


Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para toplandığını hatırlatarak, “Paranın nereye gittiği belli değil. Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti? 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti? Çocuğunu terör saldırısında kaybetmiş aileye bağlanan aylık ise 121 lira 96 kuruş” şeklinde konuştu.


Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın veto ettiği yasayla ilgili de “Bir torba yasa gelmişti, termik santrallerle ilgili düzenlemeler vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etmişti. Bunlara baca takın sorunu çözün diye. Dinlemediler, dediler ki 2.5 yıl daha erteledik. Sonra Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz veto ettiği için“ dedi.

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