CHP Grup toplantısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz” dedi.

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı teftişe ilişkin olarak, devletin adaletle yönetileceğinin altını çizerek, “Belediye Başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı atabiliyorlar. İntikam alacaklar, kimden? Efendim Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış. Senin görevin ne kardeşim, git yakala. Ama yapmıyor, yapamıyor, yok böyle bir şey. Belediye Başkanımız seçimle geldi. Sözde hakimler, dört pusuladan biri sahtedir dedi. Fark yükseldi. Bu milletin adalet duygusuna güveniyorum. Şimdi görevli müfettişler gitmişler, gitsinler kardeşim. Mansur Yavaş kazanırsa, faturaları teröristler toplayacakmış” ifadelerini kullandı.

Kılıçcdaroğlu, savcıların yolsuzluk dosyası yakaladıklarını ve İçişleri Bakanı'ndan yakalanan dosyaları kendisine verilmesini istediğini ileri sürerek, “35 yolsuzluk dosyası. Kapatıyorlar dosyaları. Sizin feriştahınız gelse bizim belediye başkanlarına bir şey yapamaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı bile değil” dedi.

Tüketici kredisi faizlerinin yüzde 25'e çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Hani düşmüştü faizler? Ticari kredi faizleri yüzde 23'e çıktı. Taşıt kredisi faizleri yüzde 26'ya çıktı. Faizleri düşüreceğiz nass var deyip, dini siyasete alet edip, vatandaşı kandırıp arka kapıdan hazineyi soyup tefecilere hizmet ediyorlar” diye konuştu.

Elektrikte Cumhuriyet tarihinin en büyük zammının yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “AK Parti'ye oy veren kardeşim sana soruyorum; dış güçler mi yaptı bunu? Elektriğe yüzde 127 zam. Nasıl ödeyecek bunu vatandaş? Doğalgaza zam gelirse iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Erdoğan'a çağrıda bulunayım. Zam yapmadığın bir şeyi açıkla. Açıklayamaz. Ama ben bir tüyo vereyim. Teneffüs ettiğimiz havaya henüz zam gelmedi” şeklinde konuştu.