CHP Grup toplantısı

Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarlarımızı düşlüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ‘Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım" diyerek konuşmasına başladı ve kürsüyü bırakmanın kolay olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, şahane, görkemli Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini belirterek, “Bugün bu kürsüye veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise kolay değil, zordur, ızdıraplıdır. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kürsüde insanların onuru, demokrasi adına son kez konuştuğunu belirterek, “Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü hayal ediyorum. Yelkenlerimizi hareket ettirecek rüzgarlarımızı düşlüyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız. İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım, merttir. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Bu bilinsin istiyorum. Ona müteşekkir olduğumu herkesin bilmesini istiyorum. İlk görüş ayrılığında bazı arkadaşlar söylenmemesi gereken şeyler söyledi. Gerekirse arada bir masaya yumruğunu vurur ara da bir de ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Bu deliliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Bey ile de bitireceğiz bu deliliği. Günlerdir uyumuyor bu lider. Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökeceğiz. Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir. İki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet yakından tanıyorsunuz. Evladım Ekrem İmamoğlu demiştim, o da aramızda. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş o da burada olacak. Öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümse ile doğacak. Bir gün birbirimize bakacağız ve "Başardık" diyeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu salona girerken Kılıçdaroğlu'nu dinlemeye gelenler Türk bayraklarını salladılar.