CHP heyeti geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi

Geleneksel olarak gerçekleştirilen siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle, bu Ramazan Bayramı'nda da “Video Konferans Yöntemi” ile gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir'den oluşan CHP Bayramlaşma Heyeti, siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında; AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.