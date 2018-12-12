CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partilerinin ittifak konusunda anlaştığını açıkladı.

Önce ittifak görüşmeleri kapsamında İYİ Partili Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'nde geldi. Ardından, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun'dan oluşan bir heyet iki kez İYİ Parti'yi ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından ise Kılıçdaroğlu ile Akşener CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yarım saatlik bir görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ittifak konusunda son noktayı koydu.

"İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar"

Akşener, yaptığı açıklamada "İşbirliği ve güç birliği yapmak üzere İYİ Parti ve CHP heyetleri anlaştılar. Ülkemize hayırlar uğurlar getirsin inşallah. Ülkemizdeki bu umutsuz havanın dağılmasına sebep olur inşallah. Hayırlı bir başlangıcı yaptığımızı düşünüyoruz. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz"

Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamasında "Arkadaşlar yoğun bir mesai harcadılar. İşbirliği yapmanın zorluklarını tahmin edersiniz ama bizim gündemimizde her zaman olduğu gibi yine Türkiye var. Türkiye'nin demokrasisi var. İnsanların bizden beklentileri var. Türkiye'nin çağdaş uygarlığı yakalaması lazım. Özel kişisel angajmanlara girmeden Türkiye'yi düşünerek vatandaşlarımızı düşünerek onların umutlarını büyüterek yolumuza devam ettik. Güzel bir çalışma oldu. Yerel seçimler bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bir kış ortamındayız. Bir kış ortamındayız. İnşallah baharda Türkiye'de baharı yakalayacak. Huzur içinde umut içinde güzel bir Türkiye'yi yerel yönetimlerden başlayarak demokrasiyi güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Güzel şeyler olacak demiştik. Biz kendimizi Türkiye'ye adamış olan iki genel başkanız. Bireysel hiçbir beklentimiz çıkarımız yok. Bütün mesele çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar. Daha güzel okullara gitsinler. İşsizliğin olmadığı yoksulluğun olmadığı bir Türkiye yerelden başlayarak inşa etmek istiyoruz. " ifadesini kullandı.

İki lider basın mensuplarının ittifakın hangi çerçevede olduğu konusundaki sorularını ise cevaplamadı.