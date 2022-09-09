CHP, kuruluşunun 99'uncu kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 99. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP Gençlik Kollarına üye olan 99 genç CHP'nin 99'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, ilk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından heyet, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etmek için Anıtkabir'den ayrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defterine ise şu ifadeleri kaydetti:

“Tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuva-yi Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 99 yıldır yüreğimizde taşıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, milletimizin huzur ve refahı için mücadele ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisinin neferleri olarak, güzel Cumhuriyetimizi korumak, yüceltmek ve nihayetinde demokrasi ile taçlandırmak için, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Huzurunda milletimize söz veriyorum: Partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılında ebedi istirahatgahını, Türkiye'yi yöneten iktidar partisi olarak ziyaret edeceğiz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız, şartsız milletin olana dek sürecektir. Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarını, hayatını yitirmiş tüm CHP'lileri ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”