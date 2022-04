CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da iftar yemeğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Temelli beldesinde iftar yemeğine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli beldesindeki iftar programına katıldı. İftar yemeğinden sonra konuşma gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olurlarsa Temelli'yi ilçe statüsüne geçireceklerini söyledi.

Konuşmasında birlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “Bu yoldan defalarca geçtim. Her geçişimde Temelli'de güzelliklerin olduğunu da gördüm. Güzel bir yapay gölün oluştuğunu da gördüm. Piknik yapan insanları da gördüm. Her görüşümde, ‘Ya ne kadar güzelleşiyor burası' dedim. Ama sonra Temelli, Temelli olmaktan çıktı. Aldılar başka bir yere bağladılar. Bir yere not alın. Allah'ın izniyle sizler destek verirseniz Temelli'yi Ankara'nın ilçesi haline getireceğiz” dedi.