CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Çok güzel şeyler olacak, hiç kimse meraklanmasın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezine gelişinde, YSK'nın iptal kararının sorulması üzerine, "Çok güzel şeyler olacak. Hiç kimse meraklanmasın" dedi.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezine gelişinde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Çok güzel şeyler olacak. Hiç kimse meraklanmasın. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Mücadelemiz demokrasi için olacak" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezinde, önce Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından da saat 10.00'da milletvekilleri ve PM üyeleriyle toplantı gerçekleştirecek.