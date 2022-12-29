CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Başka bir ülkenin Erdoğan lehine veya başka biri lehine içişlerimize müdahale etmesini asla doğru bulmayız”

Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonu değerlendirmesi yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Suriye ile Türkiye'nin normalleşme sürecinde üçüncü bir ülkenin müdahalesinin doğru olmadığını ve bunu doğru bulmadıklarını söyledi. Erken seçim olarak en geç 6 Nisan 2023 tarihini gösteren Kılıçdaroğlu bu tarihten sonrasının erken seçim olmayacağını söyledi.

Altılı Masa hakkında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin atılımına kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. Evet, elbette gündeminde farklı konular var ama her bir gündeliği topladığımızda uygar insanlar gibi oturarak konuşarak, artısını, eksisini düşünerek bir karar vereceğiz. Vereceğimiz kararın altılı masa kararı olacak. Belki hiç karşılaşılmayan bizim siyasetimize karşılaşılmayan bir süreci yaşıyoruz. Bir araya gelip konuştuğumuz zaman sürekli ‘aman masa dağıldı, aman şöyle oldu, aman böyle oldu'. Bir dönem hatırlarsanız efendim işte, ‘HDP masanın altında, masanın üstünde masanın yanında' diyorlardı. Bunların tamamı asparagas haberler. Elbette ki farklı düşünebiliriz ama sonuçta oturuyoruz, uzlaşıyoruz. Ekiplerimiz mesela şu anda hükümet programı üzerinde çalışıyorlar. Altı partinin kadroları çalışıyor. Altı parti üzerinde kadrolar aşağıdaki kadrolar üzerinde uzlaşma sağlanamayan bölümleri kırmızıyla yazıyorlar. 6 liderin önüne koyacaklar, 6 lider oturacağız, ulaşacağız” diye konuştu.

“Aramızda kırgınlık yok”

Altılı Masa toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesini değerlendirerek bu görüşmenin olağan bir görüşme olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Aramızda kırgınlık yok. Biz daha önce de görüşüyorduk” ifadelerini kullandı.

“Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır ve boğazınıza takılır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı görevine son verilmesi ihtimali durumunda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Grup toplantısında söyledim. Daha önce de ifade etmiştim, Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır ve boğazınıza takılır. Sıradan bir olay değildir. Umarım olayı o kadar kirli boyutlara taşıyamazlar. Seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım. Seçimle gelen atanmış yargıçlar aracılığıyla gidecekse onun adı demokrasiye darbedir. İnsan haklarına, özgürlüklere 16 milyon seçmenin iradesine darbedir” dedi.

“Erdoğan'a mektup yazdım”

Türkiye'nin Suriye ile temaslarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Düşüncelerim en baştan beri belliydi. Ben bunu defalarca ifade ettim. Suriye konusunda yanlış yapıyorsunuz, yanlış politika izliyorsunuz diye. Erdoğan'a mektup yazdım. Başbakanlık döneminde mektup yazdım. 27 Ağustos 2012'de yani tam 10 yıl önceki bir mektup. Mektuptan 2 cümle okuyacağım değerli arkadaşlar, ‘Sayın Başbakan. Komşu, Suriye'deki gelişmeler ülkemizin başta güvenliği olmak üzere ekonomisi, sosyal huzuru, turizm ve taşımacılık alanları dahil çok geniş kapsamda artarak olumsuz etki yapmaya devam etmektedir' demişim. 10 yıl önce ve mektup yazmışım, yanlış yapıyorsunuz diye. İkinci cümle ‘Türkiye'nin yeni bir başlangıç yaparak ağırlığını Suriye'de barış uzlaşma, istikrar ve güvenden yana koyması gerekmektedir' demişim. O zaman beni yine suçlamışlardı. Esad'ı demişlerdi şöyle demişlerdi böyle demişlerdi. Devleti kim iyi biliyor? Soru, bir devleti kim iyi tanıyor? Soru iki. Türkiye'nin çıkarlarını en iyi kim savunuyor? Soru üç. Erdoğan'a açıkça ifade edip, senden çok daha iyi devleti ben biliyorum. Devleti çok daha iyi tanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz bir kral gitsin yeni bir kral getirelim istemiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘adayınızı belirleyin' çağrılarına cevap veren Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını neden merak ediyorsun? Kim olursa olsun. 6 lider niteliklerini daha önce açıkladığı bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek. Bu kadar basit. Sorun kişide olsa deriz ki kişide bir sorun var. Böyle bir aday belirleyin ki işte ya kim olursa olsun. Sorun sistem değerli arkadaşlar sistem. Biz bir kral gitsin yeni bir kral getirelim istemiyoruz. Biz kural istiyoruz. Kurallı bir devlet istiyoruz. Yasama, Yürütme ve Yargının bağımsız medyanın özgür olduğu bir düzen istiyoruz” dedi.

“Başka bir ülkenin Erdoğan lehine veya başka biri lehine içişlerimize müdahale etmesini asla doğru bulmayız”

Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecine Rusya'nın bir müdahalesi olması durumunda ne tepki vereceklerinin sorulması üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, “Başka bir ülkenin Erdoğan lehine veya başka biri lehine içişlerimize müdahale etmesini asla doğru bulmayız. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır. Böyle bir beklenti içinde saray olabilir. Ama biz asla bunu kabul etmeyiz ve doğru bulmayız. Bir ülkenin kendi saygınlığını korumasını temel yollarından birisi de komşusu olduğu veya olmadığı diğer ülkelerin içişlerine karışmamasıdır. Kendisine yandaş çıkartmamasıdır” ifadelerine yer verdi.

Erken seçim hakkında da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan 2023 tarihine kadar alınacak erken seçim kararını destekleyeceklerini ancak bu tarihten sonra alınacak bir erken seçim kararını desteklemeyeceklerini söyledi.